政院：中高齡女性勞動參與率逾52% 創10年新高

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院今天發布「2022年性別圖像」顯示，中高齡女性勞動力參與率達52.3%、創10年新高，女性立委占比今年達到42.5%、創歷史新高、亞洲第一；不過2020年女性遭性侵害及校園性騷擾人數，則較前兩年提升。

行政院性別平等處今天發布新聞稿指出，2022年性別圖像顯示，台灣性平發展大部分面向皆提升，其中性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII）部分，2020年數值聯合國開發計畫署預計今年第2季末發布；至於台灣2019年數值為0.045，表現居全球第6名、亞洲第1名。

中高齡女性勞動力參與率部分，圖像顯示，2020年的45至64歲中高齡女性勞動力參與率達52.3%、創10年新高；性平處表示，顯見台灣在積極協助女性二度就業，提升中高齡職場技能並穩定就業，重塑中高齡勞動價值的努力已有成效。

不過，台灣整體女性勞動力參與率部分，主要高峰仍在25歲至29歲、後逐步下降，於50歲後低於美國、日本、韓國等主要國家。

在權力、決策與影響力面向，性平處表示，2020年台灣女性立法委員比率為41.6%，今年1月第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選後，女性立委占比升至42.5%，創歷史新高，亞洲第一；另外，2020年考試委員及法官占比均較2019年提升，並突破5成。

在就業、經濟與福利面向，性平處說，2020年台灣兩性薪資差距為14.8%，較2019年減少0.1個百分點，低於美、日、韓等國；2020年台灣15歲以上女性勞動力參與率為51.4%、與2019年持平，其中身心障礙女性勞動力參與率為14.7%。

在教育、媒體與文化與環境、能源與科技面向，性平處表示，根據2018年高等教育階段各領域畢業生女性比率，女性就讀「教育」學科比率占71.3%，「工程、製造及營造」僅占18.4%。

性平處說，女性進入職場後，亦有職業性別隔離情形，例如在建築領域，領有建築師證書申請開業登記者，女性僅占8.46%；因此，仍需持續消除基於男女任務定型所產生的偏見。

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人身安全與司法面向，2020年台灣性侵害事件通報被害人計9212人，其中女性占80.4%，男性占19.2%，其他占0.4%，女性被害人數較前2年增加；2020年校園性騷擾、性侵害事件被害人，女性皆超過7成，相較前2年也呈增加趨勢。

另外，2020年透過網際網路、手機簡訊等方式進行的性別暴力，如性騷擾等共計172件，對比所有場所占比為18.9%，件數較前2年呈增加趨勢。（編輯：林克倫）1110122