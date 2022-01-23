陸委會：金馬用電10年無虞 不需向陸通電

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（中央社記者翟思嘉台北23日電）中國大陸福建省日前宣稱已開工建設與金馬通電工程，陸委會今天表示，金馬與福建通電涉及雙方公權力事項，兩岸從未溝通，台灣也無通電規劃。且金馬電力建設可保10年用電無虞。

大陸委員會表示，政府關心金馬用電問題，持續增加當地電廠機組及相關建設，經台電評估可滿足金馬地區未來10年的負載成長。金馬與中國大陸福建通電，沒有必要性及急迫性。

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陸委會說，金馬與福建通電涉及雙方公權力事項，須經雙方協商，但兩岸從未溝通，台灣也沒有通電規劃。「福建與金馬通電項目福建側工程已開工建設」是陸方為推進「習五條」中金馬「小四通」進程，單方面進行的「融台促統」規劃，政治意義高於實質意義。

陸委會呼籲中國大陸停止政治操作，實質推進有益於兩岸人民福祉的工作，正視中華民國台灣存在的事實，尊重台灣公權力，才有助於兩岸關係發展。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110123