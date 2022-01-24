酒駕零容忍 柯建銘：行政立法齊力修法展嚴懲決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院臨時會院會今天三讀修正通過加重酒駕罰則相關條文。民進黨團總召柯建銘表示，酒駕零容忍，這次「酒駕三法」三讀通過，嚴懲酒駕，是行政院與立法院兩院齊力展現決心。

國民黨立委洪孟楷說，加重酒駕罰則，重點不是要罰錢，而是要告訴所有民眾，不要心存僥倖，酒駕就是零容忍；台灣民眾黨立委邱臣遠指出，「我們目標不只是酒駕零容忍，更要朝零酒駕方向進行」。

立法院臨時會院會今天三讀修正通過刑法第185條之3條文、道路交通管理處罰條例部分條文，把酒駕未肇事的刑責，改為3年以下有期徒刑等，也明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實等。

全案完成三讀後，民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書發文指出，這次酒駕修法，朝野立委紛紛提出刑法、陸海空軍刑法及道路交通管理處罰條例等3項法案的部分條文修正草案，共計近20案。

柯建銘指出，民進黨團也展現高度修法決心，與在野黨團達成共識，列為這次臨時會的優先事項，隨後分別交付司法委員會及交通委員會密集開會討論。

柯建銘特別提到，在這次精進作為中，法務部提出只要酒駕案件屬於刑事案件，未來會從速、從重，如果經過法院判決有罪確定，雖然初犯符合刑法「易科罰金」要件，但是由於酒駕對於公共安全危害甚大，除了有特殊情形，未來都會依法從嚴審核是否可以易科罰金。

柯建銘解釋，也就是說，即使是酒駕初犯，只要觸犯刑法規範，都有可能必須入監吃牢飯。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭在完成立法程序後發言指出，遏止酒駕歪風，不能只仰賴警察查緝酒駕，要全面檢討改善法規及制度；希望法務部及司法院能重視人民的心聲，落實執行法律，讓酒駕不再成為國民心中的夢魘。

洪孟楷說，這次刑法修正的力道與道路交通管理處罰條例部分條文相比，令人感到遺憾，希望未來執政黨與在野黨能共同努力，政府更要就酒駕情況滾動檢討。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱臣遠指出，酒駕零容忍是全民共識，希望透過嚴峻罰則，嚇阻心存僥倖者；酒駕防制應該是全民運動，立委在立法院修正法律，但在宣傳、執行等方面，仍需要其他政府部門與法院配合，民眾間的相互提醒、教育觀念的養成，也很重要。

時代力量立委陳椒華表示，為保障民眾生命安全，減少酒駕狀況，時代力量主張在這次臨時會中，排審酒駕修法等議題；此外，希望行政機關能整合資源，完善酒駕的處理流程，減少酒駕情事發生。（編輯：蘇龍麒）1110124