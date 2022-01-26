國防院：中共海警船艦重火力化 將加劇區域緊張

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（中央社記者游凱翔台北26日電）國防安全研究院今天表示，中共海軍已漸朝遠海發展，因此較適合執行近海任務056型飛彈巡防艦，已逐漸無法滿足海軍需求，因此將22艘056輕型飛彈巡防艦轉隸海警，中共海警重火力化將加劇區域緊張。

國防部智庫、國防安全研究院昨天發表最新一期「國防安全即時評析」，國防戰略與資源研究所駐研學官何至中，以「中共056護衛艦（Corvette，即巡防艦）移交海警將成重火力海警艦」為題撰文。

何至中指出，依公開資料顯示，056輕型飛彈巡防艦滿載排水量約1300噸，裝備艦砲、反艦及防空飛彈、反潛魚雷，還有直升機起降甲板，主要擔負海上巡邏警戒、護漁、護航、單獨或協同執行反潛或近海作戰等任務。

因056型巡防艦價格低廉、具多用途，中國曾出口到孟加拉國、奈及利亞等國家。

但056如此備受好評的戰艦，在首艦下水還不到10年，服役也僅8年時間，就要全部退出中共海軍轉交給海警使用，用意為何？何至中也作出分析。

何至中說，近年來，中共解放軍對航空母艦、075型兩棲攻擊艦、055型飛彈驅逐艦等大型艦艇加速建設，及因應海軍遠洋作戰任務的多樣化，故對巡防艦提出更多需求。

目前，何至中表示，054A型飛彈巡防艦就是中共海軍現役主力多用途巡防艦，除性能優異、實惠耐用外，還兼具反潛、防空、反艦、對岸火力支援等綜合作戰能力，不但是亞丁灣護航編隊中的主力，更是航母編隊的貼身侍衛之一。

何至中指出，較適合執行近海任務的056型飛彈驅逐艦，已逐漸無法滿足中共海軍走向遠海需求。

因此，他說，中共藉近年藉強化自身海警力量時機，將服役不到10年且性能尚屬優異的056型巡防艦轉隸海警，用於近岸防禦、近海巡邏、維權，及海上執法和護漁等任務，相信這對中共的海上力量絕對具有加乘效果。

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何至中提到，中共海警的重火力化將加劇區域緊張，將22艘056輕型飛彈巡防艦轉隸海警，表面上似乎符合各國海軍船隻轉用海巡慣例，但從另一角度來看，這也是中共海軍綜合實力大幅躍升的證明，更顯現中共海軍有效掌控的海域已從近海擴展到遠海，乃至擴展到遠洋。

何至中說，中共海軍主管遠海、遠洋作戰，海警負責近海和海上維權與執法行動，也正加速成為現實；從2021年2月中國「海警法」實施，與中共海警船的重火力配置，更加劇區域緊張及潛在衝突的風險。（編輯：康世人）1110126