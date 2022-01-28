防中國偷渡客 海巡增派岸際巡邏、海軍監視哨前推

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北28日電）大陸人民非法偷渡到金門烏坵，監察院曾於去年糾正海巡署、海軍。監察院今天說，後續經追蹤改善措施，海巡署已強化岸際勤務、增派岸際巡邏，海軍也將海岸監視哨前推、增加巡查頻次。

福建湄洲島李姓男子在去年3月27日偷渡到金門烏坵「投奔自由」，讓當地人憂心國防出現破口。監察院在民國110年8月19日通過監委紀惠容、浦忠成提案，指海巡署安全維護執行不力、海軍陸戰隊衛哨勤務執行未盡落實，導致大陸人民非法偷渡，通過糾正海巡署及海軍等單位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監察院透過新聞稿表示，經提案糾正後，繼續追蹤近半年，行政院已督飭海洋委員會海巡署及國防部海軍司令部採行相關檢討改進措施，包括辦理疏責人員議處；海巡署採行強化岸際勤務、增派岸際巡邏、強化區域巡查工作、增派機動守望兼安檢勤務。

另外，海軍司令部採行海岸監視哨前推、增加巡查頻次、增購輔助監視器材、將監控畫面同步至戰情室等策進作為，對提升海防安全實有助益。監察院將持續關注、建請行政院應本於權責，落實督導所屬貫徹執行，並控管後續作為。（編輯：蘇志宗）1110128