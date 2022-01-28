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日相首度以正體中文賀春節 祝虎福安康

2022/1/28 21:40（1/28 22:00 更新）
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日本首相岸田文雄在春節前夕以中文發表春節賀詞。（圖取自日本首相網頁kantei.go.jp）
日本首相岸田文雄在春節前夕以中文發表春節賀詞。（圖取自日本首相網頁kantei.go.jp）
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（中央社台北28日電）日本首相岸田文雄今天發表春節賀詞，除了日文版、簡體字版外，首度推出正體字（日本稱繁體字）版春節賀詞，祝福「虎福安康、虎躍新程」。賀詞內容讓旅日台僑看了之後感到開心。

日本首相官邸（行政中心）今天發出日本首相岸田文雄發出的2022年春節賀詞，正體中文版寫道：「謹向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的各位朋友拜年。」

岸田表示，自從COVID-19(2019冠狀病毒疾病)蔓延以來，國際社會攜手合作應對這一難題。日本也透過向各國提供疫苗等致力於為國際社會做出貢獻。

岸田還寫道：「當日本遭遇困難時，為我們伸出溫暖援手的恩情，我們會永遠銘記在心。因此我們也希望在世界面臨困難時提供力所能及的幫助。今後，日本還將與國際社會緊密合作。我也將為克服疫情、開拓新時代傾注全力。」

岸田在正體字版春節賀詞最後寫道：「新春佳節，祝各位虎福安康、虎躍新程。」

日本政府去年6月4日起6度捐贈疫苗給台灣時，多次言及不會忘記2011年311大震災後來台灣的溫馨馳援，以及COVID-19疫情發生後，台灣捐贈口罩等防疫物資。因此，岸田的春節賀詞雖未直接言及台灣，但台灣人看得出文中的奧妙。

岸田在簡體字中文版春節賀詞最後寫的意思是「衷心祝福大家春來萬木榮，虎年今勝昔。」

過去多任日本首相在春節前夕會發出簡體中文版春節賀詞，透過在日本的中國僑報向在日華人拜年。（編輯：黃自強）1110128

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