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岸田文雄1/114

日議員主張派高官赴台 岸田重申努力深化交流

2022/1/26 16:29（1/26 17:11 更新）
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日本首相岸田文雄26日重申日本政府立場說，必須努力更加深化日本與台灣間的合作與交流。（共同社）
日本首相岸田文雄26日重申日本政府立場說，必須努力更加深化日本與台灣間的合作與交流。（共同社）
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本自民黨保守派眾議員主張應派政府高層官員赴台灣交流，日本首相岸田文雄今天重申日本政府立場說，必須努力更加深化日本與台灣間的合作與交流。

日本東京電視台報導，自民黨保守派眾議員中谷真一今天在國會質詢時說，要縮短跟總統蔡英文政府距離，應該派高層官員赴台推動各項政策。

岸田答詢時重申日本政府立場說，「有關台灣，雖然我國有基本立場，但仍必須努力更加深化日本與台灣間的合作與交流」。

報導解讀，日本從1972年與中國的邦交正常化以來，就沒有和台灣維持正式外交關係，岸田今天的答詢內容雖然未脫離日本政府過去見解，但也沒有直接否定中谷質詢時所提應派高層官員到台灣的主張。

另外，讀賣新聞報導，談到中國持續強化對台灣軍事壓力，岸田說，在軍事平衡方面，整體朝有利中國變化，「包括最近動向在內，會關心地持續加以注意」。

有關日台關係，岸田也舉日本提供台灣約420萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、及接受台灣所提供的口罩與製氧機為例說明，「即使在疫情擴大的情況下（雙方關係）也更加深化」。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110126

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