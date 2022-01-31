捷克國寶慕夏展掀熱潮 駐台代表：開啟台捷文化對話

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（中央社記者王慶剛台北17日電）在台北展出的「慕夏特展」，展現這位捷克藝術家獨特繪畫成就。捷克駐台代表朗樂驚訝慕夏在台灣的人氣，也相信透過文化推廣，能讓更多台灣人了解捷克文化，並到捷克一遊。

走進捷克經濟文化辦事處的會議室，迎面就看見一幅慕夏（Alphonse Mucha）的黑白肖像照，眼神陰鬱堅定，胸前還掛著捷克國旗的徽章。

「這張照片在這裡很久了」，聽到中央社記者提起這幅照片，捷克駐台代表朗樂（Patrick Rumlar）說，很驚訝慕夏在台灣如此受歡迎。

中正紀念堂去年12月18日至今年4月5日舉辦「永恆慕夏」特展，展出超過200件捷克藝術家慕夏的創作。朗樂說，這個展覽是給慕夏愛好者的禮物，也開啟台捷在藝術、文化與世代的對話。

朗樂說，慕夏是捷克愛國者，20世紀初返回家鄉波西米亞，創作20副巨幅油畫「斯拉夫史詩」，描繪捷克民族和其他斯拉夫人的神話和歷史，在捷克斯洛伐克獨立10週年時，將畫作獻給首都布拉格。

朗樂說，慕夏的特色是熱情、投入、心胸開闊，且充滿想像力與創造力，十足展現波希米亞的精神。當然不是所有捷克人都與慕夏一樣，但這是捷克人憧憬的特質。希望台灣人都去捷克看慕夏的畫，相信文化是台灣人前往捷克觀光的理由之一。

慕夏展覽是捷克文化實力的展現。朗樂說，文化外交是相當有意義的外交方式，欣賞了慕夏的畫作，就可能會去讀慕夏傳記，進而知道捷克的歷史與文化，這樣文化交流的目的就達成了。

過去一年，捷克代表處舉辦不少文化活動。朗樂指出，去年12月舉辦「2021捷克在屏東」活動，結合捷克古典音樂、電影、詩作朗誦、藝術展等，這是首次有外國單位在屏東辦理大型活動。

朗樂說，之前文化推廣工作多數集中在台北，他希望能走出台北，也曾在台中、台南、高雄辦過活動；他想去一個沒有什麼機會能和外國人互動的地方，因此決定去屏東，讓更多人認識捷克文化。

為了短短5天「2021捷克在屏東」活動，朗樂說，位於東京分部的捷克觀光局亞洲區代表巴士杰（Štěpán PAVLÍK）去年11月初特別飛到台灣親自宣傳，隨即返日，足見捷克對台灣的重視。

展望今年，朗樂表示，因為疫情，很多活動還不確定能否辦成，但已規劃近期在台北唯一的捷克餐廳「Divadlo 捷克公寓」，舉行捷克詩歌朗誦活動，將邀請在台捷克學者、學生參與，也歡迎對捷克文學有興趣的民眾，即使不懂語言，也能欣賞捷克語的音韻之美。

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朗樂說，捷克在台辦事處積極推廣文化，就算活動只有一個人來，「我們也會辦下去」。

慕夏出生於1860年，據慕夏基金會於「永恆慕夏—線條的魔術」展區介紹，相傳當慕夏還是個幼兒時，他的母親會用緞帶將一支鉛筆掛在他的脖子上，因為還年幼的慕夏只要可以使用鉛筆畫畫，就會開心又滿足。慕夏畫作最大的特點，就是擅用柔美的髮絲、花卉植物、飄逸裙襬來勾勒女性姿態。（編輯：林克倫）1110131