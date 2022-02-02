春節去哪玩 內政部精選全台國家公園全攻略

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（中央社記者王揚宇台北2日電）許多民眾規畫春節走春行程；內政部今天說，推薦大家不妨到國家公園及國家自然公園走走，除東沙環礁國家公園、澎湖南方四島國家公園外，各園區在1日至6日都有開放，並規劃特別活動。

內政部也提醒，各國家公園活動將視疫情狀況滾動調整，最新活動資訊請至營建署官網查詢，而各國家公園景點開放時間不一，民眾可先至各管理處網站了解開館時間、相關活動及交通狀況等資訊；此外，適逢疫情期間，請民眾務必依中央流行疫情指揮中心規定，落實各項防疫措施。

內政部今天發布新聞稿，介紹各國家公園及國家自然公園特色，供民眾外出走春參考。

北部部分的走春行程推薦，內政部指出，陽明山國家公園可以近距離觀賞噴氣孔、硫磺結晶、溫泉或壯觀的崩塌地形等「後火山作用」景觀。

另外，雪霸國家公園的武陵、觀霧、雪見等3處遊憩區，海拔高度約在1700至2000公尺，山景令人心曠神怡。觀霧地區的「聖稜覆雪」，是冬日季節特有的限定美景，有機會欣賞成片赤楊落葉的壯麗景象。

談及中部部分的國家公園相關景色，內政部表示，玉山國家公園境內擁有台灣第一高峰，充滿垂直分布的景觀的多樣性，從低海拔往山上走，沿途森林景觀由亞熱帶闊葉林，逐漸轉變至溫帶森林。

走到南部，內政部指出，台江國家公園境內有廣大河口、潟湖、魚塭及紅樹林等濕地環境，提供生物安全覓食與棲息場域，蘊含古蹟、廟宇、民俗等文史資源，並記錄了漁鹽產業變遷的文化地景，是兼具人文歷史、生態保育和經濟產業的國家公園。

內政部說，墾丁國家公園龍鑾潭自然中心可盡覽潭面風景，春節期間正是賞冬候鳥的時機，來自北方的小水鴨、鳳頭潛鴨、水澤鳧、小水鴨、白眉鴨在前一年11、12月抵達，雁鴨科盤據潭面，鷺科鳥類點綴其間，1、2月候鳥換羽，雁鴨科最先暖身，預備北返。

此外，位處高雄市的壽山國家自然公園，遊客中心是利用壽崗營區舊建物及廢棄咕咾石打造而成，與壽山珊瑚礁地景融為一體，遊客中心5樓的觀景平台，還可綜覽高雄市港美景。

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而在東部，內政部表示，2日至4日中橫公路太魯閣至天祥間將實施交通管制，太管處也同步推出免費遊園專車，輕鬆暢遊中橫沿線各景點步道。熱門景點布洛灣山月吊橋，將在遊園專車行駛期間暫停網路預約，採取現場排隊入場方式。

關於離島，內政部表示，金門的冬季嶄露出北國風情，北方候鳥一波波南下，天空呈現出彩羽飛翔的景觀，多種林木轉紅飄零，是專屬於金門冬季最迷人的景緻。（編輯：楊凱翔）1110202