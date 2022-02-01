玉山、合歡山喜迎虎年新春瑞雪 民眾開心追雪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）大陸冷氣團配合水氣，玉山今天降雪，合歡山也有固態降水（冰霰或雪），新春初一喜迎瑞雪，讓頂著寒風刺骨的追雪族好開心。公路總局提醒，台14甲線翠峰至大禹嶺今夜預警封閉。

大陸冷氣團配合華南雲雨區東移，合歡山今天凌晨至中午間歇固態降水（冰霰或雪），適逢春節連假，不少遊客清晨就在翠峰管制站等候放行，要衝上海拔3275公尺的武嶺賞雪景，因這次雪量相對前幾次更多，武嶺到松雪樓「水晶宮」路段累計逾10車自撞山壁或擦撞。

交通部公路總局第二區養護工程處發布訊息表示，台14甲線翠峰至大禹嶺路段昨天夜間實施預警封閉，今晨解除，經派員檢視路況，昆陽至合歡山莊路段限加掛雪鍊車輛通行，管制路段視現況機動調整；另外，依管制公告，機車、重機、乙類大客車均禁止進入。

第二區養護工程處下午再發布訊息表示，依據最新氣象情資研判，台14甲線高海拔路段今天夜間持續低溫，路面潮溼且積雪結冰未退，為確保用路安全，今天下午5時起預警封閉台14甲線指標18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，明天清晨視天氣及路況再開放。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

玉山主峰、北峰、排雲山莊今天也陸續降雪，玉山國家公園管理處表示，玉山主峰、北峰清晨降雪，積雪約1公分，排雲山莊上午短暫降雪但未積雪，須注意地面溼滑，主峰線步道風口處以上較陡峭，有霧淞、結冰、積雪、溼滑情形且風速強勁，較具危險性。

玉管處提醒，近日上山登山者除注意保暖，更要留意天氣變化及步道結冰、積雪，備妥裝備更須做好自身風險評估以確保安全，若近日持續降雪或主峰線步道嚴重結冰導致不適宜進行登山活動，將適時啟動雪地加強服務措施，派值班人員加強宣導與管制。（編輯：陳政偉）1110201