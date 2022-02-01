中部以北2日有局部短暫雨 高山仍可望降雪

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氣象局今天表示，初二至初四清晨水氣多，超過3000公尺以上高山有降雪、結冰機會，2日北部氣溫約15至21度。（圖取自facebook.com/CWB.TW）

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天表示，初二至初四清晨水氣多，超過3000公尺以上高山有降雪、結冰機會；明天大陸冷氣團減弱，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，西半部地區易有局部低雲或霧，北部氣溫約15至21度。

中央氣象局今天表示，明天大陸冷氣團減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，台灣中部以北、東半部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，南部平地為多雲的天氣。

氣象局提醒，明天台南以北、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

另外，氣象局提到，初二至初四清晨水氣較多，超過3000公尺以上高山，若水氣與溫度配合得宜，有降雪或結冰的機會。

氣象局說，預估初三（3日）鋒面通過、降雨更多，中部以北、東半部、南部山區、澎金馬有短暫雨、氣溫漸降，其他地區雲量增多。

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氣象局指出，初四、初五（4、5日）冷空氣影響，水氣漸少，北部東半部仍偶雨，整天涼冷，中南部多雲到晴，日夜溫差大；初六冷空氣減弱，氣溫回升，西半部易有晨霧，東半部及北部山區仍偶雨，西半部大多多雲到晴，中南部日夜溫差大。

氣象局提到，初七、初八（7、8日）另一鋒面通過、降雨明顯，中部以北、東半部、南部山區、澎金馬有短暫雨、氣溫漸降，其他地區雲量增多；另外，7日西半部易有晨霧，影響能見度。（編輯：孫承武）1110201