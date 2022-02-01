熊大與兔兔國道迎客 成湖口服務區打卡新景點

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國道湖口服務區最近正舉辦「熊大與兔兔旅遊時光」大型主題展，將LINE FRIENDS家族成員都搬過來，讓熊大與兔兔在門口迎客，成了新的打卡景點。（南仁湖企業提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）國道湖口服務區最近正舉辦的「熊大與兔兔旅遊時光」大型主題展，將通訊軟體LINE的貼圖人物角色LINE FRIENDS家族成員都搬過來，讓熊大與兔兔在門口迎客，也成了民眾新的打卡景點。

「熊大與兔兔旅遊時光」大型主題展從小年夜已在國道1號新竹湖口服務區登場，展期至3月6日。

經營湖口服務區的南仁湖企業發布新聞稿，「熊大與兔兔旅遊時光」主題展期間，一踏進湖口服務區，就可見到萌酷又可愛的熊大與兔兔在門口迎接客人，大廳內還有3米高雷納德LEONARD青蛙，還有熊大在IG拍照亭從窗戶探出頭的場景，及兔兔徜徉在充滿春天氣息浪漫櫻花之旅的主題牆，每個不同位置都會看到不同視角。

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除了展覽外，還有周邊商品店可逛，店內有許多開車實用限定款車用安全帶、專用止滑墊、國人去韓必買的擴香瓶及芳香劑和車用臨時停車號碼牌、「熊大與兔兔旅遊時光」主題款T恤、手拿包，抱枕等等近300樣，店內當日消費滿新台幣600元，再加碼送「熊大與兔兔金款提袋」，回饋用路人。

南仁湖公司自2019年取得標「湖口服務區」經營權，重新規劃設計，以「LINE在湖口、趣遊中壢」為主題打造，這次將LINE FRIENDS家族都搬過來。（編輯：陳政偉）1110201