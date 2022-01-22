服飾業者送暖贈提貨券 封館逾400名家扶兒買新衣

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）農曆春節將至，許多家戶喜歡添購新衣，但對家扶兒童來說，買新衣卻是奢侈行為，有服飾業者今天贈送愛心提貨券，並封館讓400多名家扶兒挑選新衣，在疫情間送暖。

台北家扶中心今天發新聞稿指出，每到了過年前夕，家家戶戶除舊布新並為孩子購買新衣，但家扶的家長正愁著孩子下學期的學費，完全沒有多餘的預算替孩子購買新衣，面對孩子失落的眼神也無所適從。

不過，家扶表示，服飾業者NET在疫情間送暖，今天貼心封館，並捐贈新台幣80萬元購衣提貨券，讓400多名兒少可以盡情挑選喜愛的衣物，並穿著暖暖的衣物度過寒冬、迎新年。

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就讀國小三年級的小傑沒有足夠的衣物禦寒，每次社工看見他，他總是穿著不合時宜的服裝，甚至為了禦寒，把能穿上的衣物都往身上穿，但根本沒有任何的保暖效果，在社工的邀約下，小傑購買了機能保暖的衣物，也有了第1件發熱衣。

台北家扶中心主任謝曉雯說，NET主富服裝股份有限公司積極發起公益活動，用愛串聯全國家扶，讓這份暖流在各地持續發酵，秉持回饋社會的精神，NET已連續8年提供台北家扶愛心提貨券，實際嘉惠家扶兒少，不僅帶給家扶家庭溫暖，也讓家扶兒有嶄新的開始與新希望。1110122