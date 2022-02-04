船艦下水擲瓶祈福 源自盼海上不再有瓶中信

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（中央社記者游凱翔台北4日電）新船下水都會有擲瓶禮，源自早年航行技術不發達，擔憂發生船難，會事先將想說的話寫在紙上放入酒瓶，隨波逐流，希望家人收到；擲瓶就是藉打破酒瓶，祈禱不再有瓶中信，象徵船艦平安歸來。

為了祈求新船平安順利，循例都會舉行「擲瓶」祈福儀式。由總統蔡英文命名的海軍首艘沱江級艦「塔江艦」109年12月下水，由蔡總統擲瓶祈福；經票選命名為「旗津艦」的第4艘安平級巡防艦（600噸級）110年10月則是由民進黨立委管碧玲進行揭牌及擲瓶下水儀式。

海軍指出，船艦命名與下水典禮儀式中，最重要的就是擲瓶及擲瓶禮，習俗上會邀請船主、政商名流、賢達人士的「夫人」作「命名夫人」進行儀式。

為什麼限定女性，海軍說，希臘神話中海洋女神「安菲特里忒」代表風平浪靜之神，因此循例都會尋找女性擔任新船艦的教母，祈求永遠航行在風平浪靜的海洋上；另外一說則是將船隻擬人化，由於擲瓶者就是船的教母，代表教母在新生典禮中扮演庇護者角色。擔任教母是一項榮譽，未來若船隻除役，禮數上必須告訴當時的擲瓶者。

至於擲瓶緣由，海軍說明，源自18世紀早期，當時航行技術不發達，擔憂發生事故，會預先寫下想對家人說的話，並放在酒瓶中成「瓶中信」，在意外發生後讓酒瓶隨著洋流漂泊，儘可能將訊息轉達給親人。

海軍說，為了祈求海上不要有漂流瓶，都會舉行擲瓶儀式祈求平安，「且瓶子越碎代表越安全」，象徵船艦都能夠平安歸來。（編輯：林興盟）1110204