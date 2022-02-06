中正紀念堂轉型 促轉會最快3月提解除地景威權構想

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促轉會已邀請數組建築設計團隊針對如何解除中正紀念堂轉型地景威權性格，做出視覺化的方案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北6日電）促轉會任期5月將屆滿，對於中正紀念堂轉型，促轉會代理主委葉虹靈說，已邀請數組建築設計團隊針對如何解除地景威權性格，做出視覺化的方案，預計3、4月向外界報告，希望可以激盪討論，打開大家的想像力。

促轉會預計在任期結束前，針對中正紀念堂轉型及中正紀念堂管理處的法制配套提出建議，並收錄到總結報告。

「你有沒有想像過那裡變成另外一個大安森林公園？從自由廣場進去，那個民主大道現在是水泥硬舖面，如果舖滿草或種滿樹，對於來兩廳院看表演的人，那是一種享受，而不是朝拜的大道，爬89階上去」，葉虹靈接受中央社記者訪問時，提出這樣的想像。

她說，中正紀念堂轉型不是只有銅像拆不拆除的問題，而是要放在整體框架思考，在21世紀的台灣，這個25公頃、僅次大安森林公園的公共空間，如何更好地利用。

葉虹靈表示，過去半年，促轉會展開一系列社會討論，把中正紀念堂轉型議題拉到首都空間配置層次討論；促轉會舉辦工作坊，邀請親子、高中儀隊、熱舞社成員等平常會去中正紀念堂的人，多元思考園區的轉型。

對於中正紀念堂轉型後的用途，外界有多種建議，包括國會用地、歷任總統紀念館、台灣先賢祠、藝文園區等。

葉虹靈說，促轉會已邀請數組知名的建築設計團隊，提出對中正紀念堂整體園區更好的想像，這些視覺化的方案，預計3、4月間向外界報告，希望可以激盪討論。

葉虹靈強調，這些團隊提出方案概念設計圖，並不是要大家從中做出選擇，促轉會希望藉此與社會溝通，打開大家的想像力。

另外，葉虹靈提到，中正紀念堂園區全區都是古蹟，如何在古蹟的基礎上做轉型，法制配套很重要，這些也需要跨部會思考討論。（編輯：林淑媛）1110206