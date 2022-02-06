威權象徵處置緩慢 促轉會喊話軍方別忘受害袍澤

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（中央社記者葉素萍、游凱翔台北6日電）促轉會代理主委葉虹靈指出，國防部、退輔會轄下的兩蔣塑像及遺像處置仍緩慢，過去軍方的論述是把蔣中正當成建軍領袖，但愈來愈多研究顯示，白色恐怖時期有許多外省、底層軍人受害，當銘記「偉大領袖」時，別忘受害袍澤、前輩。

國防部官員告訴中央社記者，蔣中正為陸軍官校創校校長、國民革命軍之父，與國軍有密不可分的淵源，且國軍營區非屬「公共建築或場所」範疇，國防部秉持尊重歷史及遵守軍隊國家化立場。

葉虹靈接受中央社記者訪問指出，促轉會最新統計資料顯示，全國兩蔣塑像及遺像、命名空間總計1544處，已移除以及同意處置比例提升到32.9%。不過，國防部、教育部、退輔會轄下的兩蔣塑像及遺像、命名空間等威權象徵處置，進度仍緩慢。

葉虹靈說，過去軍方的論述是把蔣介石當成建軍的精神領袖，但現在越來越多的研究調查顯示，白色恐怖時期的政治案件，有許多外省、底層軍人受害；很多外省軍人、榮民只是批評時政、覺得反攻無望，就因叛亂罪入獄，甚至有人是二次、三次入獄，後來吊死在獄中，類似案件不計其數。

葉虹靈表示，當國防部、退輔會在銘記「偉大領袖」時，不要忘記這些袍澤、前輩；也要提醒軍方不是只有記得光明的一面，黑暗的一面也應該成為重要的歷史教訓並反思，今天民主化的中華民國軍人，要怎麼看待蔣介石這樣多重身分的人。

另外，葉虹靈指出，促轉會執行任務3年多，外界觀察到，促轉條例對威權象徵移除的法制不完備，只規定在公共場所的威權象徵要移除，但沒有提到程序、監督機制，靠著機關協調或地方政府清查，成效終究有限。

葉虹靈表示，5月任期屆滿前，促轉會將提出促轉條例修正，透過「專章」明訂威權象徵處置該怎麼做、釐清機關權責。

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她說，未來還是要有主管機關負責威權象徵整體處置的規劃與管考，至於擁有銅像的權管機關，不管是中央部會或地方縣市政府，都需要明定法律的權利義務，包括遇有爭議時如何處置，如果是地方政府，中央可以給予一定期限，如果地方不處置，中央可以代為執行；如果是同屬中央的部會，遇有爭議先協調，若協調不成，則由共同的上級做裁決。

葉虹靈說，在公共場所的威權象徵，還是要透過移除來「否定威權統治的正當性」，她也希望修法通過後，可以更有效地執行促轉條例的意旨。（編輯：林淑媛）1110206