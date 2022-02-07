2022藍白合？ 朱立倫：反民進黨力量應團結

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（中央社記者王承中台北7日電）外界關注年底選舉是否會出現藍白合，國民黨主席朱立倫今天表示，對年底九合一的選舉，國民黨唯有團結一致，而所有非民進黨體系、反對民進黨的力量都要團結，才能共同迎接勝利、贏得勝選。

台灣民眾黨秘書長謝立功今天接受「新聞不芹菜」網路節目專訪談及民眾黨2022縣市首長選舉規劃，他表示，面對今年底選舉，他自己報名參選桃園市長，黨籍立委高虹安投入新竹市長選舉，台中市長擬派台北市副市長蔡炳坤參選，台北市副市長黃珊珊一定會參選台北市長。

對於是否有藍白合作時間表。謝立功表示，不可能不先爭取選民認同就主張政黨合作，目前已有4成左右民眾政黨傾向非藍非綠，民眾黨會努力爭取這些民眾支持。

由於前國民黨副主席郝龍斌日前公開喊話，希望年底台北市長選戰，藍白應合作。

對於民眾黨2022縣市長選戰布局，國民黨表示，會持續爭取非民進黨陣營的支持團結與合作。

國民黨主席朱立倫今天出席國民黨新春團拜時，被問及台北市長選舉是否會藍白合時，他僅表示，希望針對最辛苦、最需要挑戰的地方，儘快協調出最理想的名單，這樣才能做好萬全準備，其他各縣市也會做相關的協調工作。

但朱立倫也指出，面對鴨霸、民主獨裁的民進黨，國民黨不但自身要團結，所有非民進黨體系的、反對的力量，社會的力量等也都要團結在一起，才能夠共同迎接勝利、贏得勝選。

朱立倫表示，過去國民黨只要團結，就能夠勝利成功，不團結，面對的一定是挫折跟失敗。面對年底九合一的選舉，國民黨唯有團結的一條路，大家同舟共濟、團結一致，才能夠迎接勝利，沒有任何一位黨內同志可以自外於大家，也沒有個人的考量，必須團結一致。（編輯：林興盟）1110207