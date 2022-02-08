黨產會認定革命實踐研究院土地不當取得 向國民黨追徵32億

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不當黨產處理委員會8日認定，革命實踐研究院前中興山莊用地為不當取得的財產，將向國民黨追徵新台幣32億375萬8986元。（圖取自facebook.com/cipas.tw）

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）不當黨產處理委員會今天認定，革命實踐研究院前中興山莊用地為不當取得的財產，將向國民黨追徵新台幣32億375萬8986元。對此，國民黨表示，會依法採取法律行動。

黨產會今天發出新聞稿表示，黨產會召開委員會議決議，認定國民黨是以違反政黨本質或其他悖於民主法治的方式取得革命實踐研究院（國家發展研究院）前中興山莊用地。

黨產會表示，國民黨自民國43年至63年間以買賣名義移轉登記為土地的所有權人，作為國民黨內機構革命實踐研究院（國家發展研究院）前中興山莊用地。

黨產會指出，國民黨在42年至69年6月的預算收入中，政府補助收入部分包括國家總預算協款、政府防衛捐項下撥助、台灣省政府撥助革命實踐研究院經費等，平均占總預算收入達85.38%，相較符合政黨本質之黨員黨費，僅占總預算收入1.83%。

黨產會指出，又為解決黨中央經費收支差絀的情形，國民黨的解決方式是「洽從政主管同志設法以政府預算增加補助」，或將部分黨務工作移由政府辦理，甚至以向中央銀行「無息貸款」的方式支應。從而堪認上述期間被處分人符合政黨本質的收入早已支用殆盡，故用以購置土地的財源，均非來自於國民黨的黨費等符合政黨本質的收入，而屬不當取得之財產。

黨產會表示，相關土地現均已移轉第三人台北市政府及元利建設企業股份有限公司而無法返還予國家，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例的規定，依國民黨移轉他人時的價格，並扣除該次交易繳納國庫的稅款，自國民黨的其他財產追徵其價額共計32億375萬8986元。

黨產會也表示，經多次協商，元利建設公司本於促進轉型正義並兼顧社會和諧及公益等目的，願以捐贈方式給付中華民國8億1340萬元。經今日委員會議決議，黨產會同意待元利建設公司於近日內捐贈上述款項完畢後即終結相關的調查，雙方並已於今日上午簽署和解契約書。

國民黨行管會主委邱大展受訪表示，國民黨向地主購買土地的價格，甚至高於地主要賣給其他人的價格，這雙方都有買賣契約；黨產會若宣稱國民黨從政府裡搬錢，就請拿出證據證明。國民黨考紀會主委李貴敏則說，將依法採取法律行動。（編輯：林興盟）1110208