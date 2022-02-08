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2022地方選舉
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2022地方選舉2/39

備戰年底縣市長選舉 國民黨9日討論提名辦法

2022/2/8 18:55
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（中央社記者劉冠廷台北8日電）為備戰年底地方選舉，國民黨明天將召開中常會，討論縣市長提名辦法，黨內人士今天說，提名辦法將以協調代替初選為原則，並授權黨中央成立提名小組及選戰策略小組，負責協調人選。

國民黨主席朱立倫7日在新春團拜時表示，新春期待是國民黨團結勝選，國民黨必須團結在一起。本週中常會將討論九合一選舉的提名辦法，盼能盡速通過，且要讓年輕世代獲得更多提名，「不滿意的，責任我來扛」。

黨內人士今天表示，國民黨將在明天的中常會中，討論「直轄市市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法草案」，為避免初選所造成的不必要的紛爭，這次縣市長提名，黨中央主張以協調代替初選的方式進行，也因此，特別辦法擬將授權黨中央成立提名小組及選戰策略小組，負責徵詢、協調人選。

黨內人士說，提名小組未來將由黨主席朱立倫擔任召集人，選戰策略小組則由秘書長黃健庭擔任召集人，各組成員會在16日的中常會中對外公布。

此外，為了要讓更多年輕世代參與地方選舉，國民黨正在規劃設置「青年事務委員會」，以整合所有與青年相關的工作部門，負責協調統整青年事務，以及涉及今年縣市議員提名的工作，黨內人士說，預計在2月底或3月初正式啟動。（編輯：蘇志宗）1110208

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