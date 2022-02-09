福食進口國民黨一步不讓 柯建銘批義和團上身

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（中央社記者郭建伸台北9日電）政府開放日本福島5縣食品進口，國民黨主席朱立倫表示，捍衛民眾食安一步不讓。民進黨團總召柯建銘今天對此表示，不是每件國家重大政策都要洪荒之力反對，國民黨續走深藍路線，只是集體義和團上身起乩。

行政院8日上午宣布「以新代舊」，有條件解禁福島5縣食品輸台，但所有產品須檢附產地證明與輻射證明。

柯建銘今天清晨在臉書表示，行政院發言人羅秉成1月14日與民進黨立法院黨團說明開放福島食品以來，在臨時會朝野協商處理中央政府總預算，一直到1月28日他在議場上台道歉，整整兩週國民黨百般杯葛、刁難，時而咆哮，時而借題離席。

柯建銘表示，大家心知肚明國民黨就是為了福島食品，他百般忍氣吞聲，與國民黨周旋到底，點滴在心頭，這是政治的對壘，也是必要之惡；他深知綁架總預算是國民黨唯一武器，但朝野協商中部會首長不厭其煩溝通，且行政團隊已在記者會完整說明，而這也是執政黨負責態度。

柯建銘表示，他從1月中的臉書與協商發言，都期許「團結國家、朝野合作」，但行政院昨天宣布有條件開放福島5縣食品輸台，國民黨從朱立倫以降，不管是前國民黨副主席郝龍斌、前總統馬英九、國民黨團總召曾銘宗，不外乎是一步不讓、地方包圍中央、杯葛行政院長蘇貞昌總質詢等言論。

柯建銘表示，他不反對在野黨挑戰執政黨，但國家重大政策並非每一件事都要洪荒之力反對，有戰有合，該戰則戰，該合該退，應進退有據才是，否則國民黨奢談贏得人民信任重返執政。

柯建銘指出，國民黨凡事一路踩到底的反對，為鷹派而鷹派，續走深藍路線，只是「集體義和團上身起乩」而已，唯一的解釋嫌選票太多罷了，也非國家之福。

柯建銘並提到，最讓人不解的是，全世界只剩台灣與中國尚未開放福島食品，台灣要選擇與國際社會站在一起，還是繼續與中國「唯二反對」，這是國際、中國標準的選擇問題而已。（編輯：郭無患）1110209