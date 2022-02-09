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民進黨6月底前完成議員提名 北市推26席高市35席

2022/2/9 19:28
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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北9日電）民進黨選對會協調工作小組今天開會，討論年底市議員提名席次，其中，台北市跟高雄市席次達成共識，將分別提名26席、35席；民進黨原則上要求6月底前完成地方議員提名，但特殊選區將保持彈性空間。

民進黨在農曆年後，開始啟動年底九合一選舉布局。

民進黨選對會協調工作小組今天開會，與會者轉述指出，會中討論各直轄市的議員提名席次等議題，除了新北市還沒送出資料外，其他5都的大方向都很明確，尤其在台北市跟高雄市，提名的建議席次，大家都有共識，而桃園市、台中市、台南市有幾個選區仍有一些意見、需要補一些資料，待下次會議繼續討論。

與會人士表示，台北市議員初步決定提名26席、高雄市議員提名35席，還要送交民進黨中執會通過才能拍板。

與會人士表示，台北市議員上次民進黨提名27席，這次提26席，這是因為士林北投人口流失，席次從13席減為12席；高雄市做過半提名，也容留跟小黨合作的空間，民進黨高雄市黨部主委趙天麟指出，年底大選提名35席，要力拚年底議會過半，終結朝小野大現象。

與會者轉述，非直轄市部分，除了新竹縣市、彰化縣之外，會要求在6月底前完成議員、鄉鎮市長的提名作業；特殊選區保持彈性空間，6月底前完成，則是原則性的要求。（編輯：蘇龍麒）1110209

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