國民黨通過縣市長提名辦法 以協調方式產生人選

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨中常會今天通過縣市長選舉候選人提名特別辦法，將成立中央選舉提名委員會，負責審核建議提名人選；同時也設置中央選戰策略會報，負責徵詢、協調及提出建議提名人選。

對於國民黨立委陳玉珍有意挑戰尋求連任的金門縣長楊鎮浯的狀況，此次提名特別辦法中，是否具有現任優先的共識，文傳會主委凌濤在中常會後受訪表示，各縣市條件不同，狀況也不一樣，都會經過中央選戰策略會報做評估，再交由中央選舉提名委員會進行提名。

為備戰年底地方縣市長選舉，國民黨今天下午召開中常會，通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將以協調代替初選為原則，避免初選造成不必要的紛擾與分裂。

辦法規定，中央選舉提名委員會由主席擔任召集人，並置委員若干人；為推動中央選舉提名委員會決策，成立中央選戰策略會報，由主席指派秘書長召集黨內及社會具選戰經驗人士若干人組成。建議提名人選經中央選戰策略會報送請中央選舉提名委員會審議後，報請中常會核定。

組發會透過新聞稿表示，通過特別辦法可以依照各縣市地區特性以及選情因時、因地制宜，彈性決定提名機制。此外，成立中央選舉提名委員會及中央選戰策略會報，邀請具選戰經驗、熟稔地方事務的優秀黨員加入，擴大決策參與範圍，有利於對縣市長整體提名布局規劃進行更為宏觀的整體戰略思考。

文傳會主委凌濤表示，希望透過特別辦法，增加彈性，在各縣市提出最具有勝選條件的黨員，接下來各選區都會交由中央選戰策略會報來進行徵詢、協調。提出此特別辦法，就是希望在提名人選之前，與、地方各界做出最大的溝通。

與會者會後轉述時則提到，會中有中常委對特別辦法表達支持的態度，但也希望能多徵詢各地不同意見，包括人選與時程，以及多了解新竹市等地方意見後再提名。（編輯：黃國倫）1110209