藍擬修法防核食 綠：現行校園供膳優先採在地農產

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（中央社記者郭建伸台北10日電）行政院宣布福島5縣食品有條件解禁，國民黨擬討論修學校衛生法防核食進入校園。民進黨團今天表示，現行學校衛生法已明定校園供膳食材優先採用政府認證在地農產品，國民黨不要製造恐慌。

日本福島5縣食品有條件解禁，國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，堅決反對核食進口台灣，未來會以具體行動強力把關；黨籍立委與地方政府、議會黨團，接下來會積極討論學校衛生法，保障學童不會吃到核食。

民進黨團今天舉行記者會，黨團副書記長林楚茵表示，現行學校衛生法已明定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品，「在地」兩字意味著是以台灣食材為主。

林楚茵表示，政府上下都關心校園飲食，由於開放福島食品，外界再度關注食安議題，但不論食品來自何處，都必須符合安全標準，她呼籲國民黨不要模糊焦點。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，行政院將廢止福島5縣食品禁令送交立法院後，若國民黨團擬將行政命令備查改為審查，這是政治動作，對此民進黨團尊重。

鄭運鵬說，美國農業採大量放牧，農產品跟肉品具價格競爭優勢，因此美國食材可能在某些環節進到校園，因此學校衛生法才明定要求在地優良農產；日本與美國食品不同，多半是相對高單價，若要進到校園，不是台灣每個小孩都唸貴族學校。

鄭運鵬指出，他不明白國民黨該如何修學校衛生法，因現行規定不需修法，只要輻射超標就不可能進入校園和市場。

此外，國民黨立委賴士葆日前在臉書表示，市售一款白桃果汁雞尾酒，白桃產地就是日本福島縣，他認為日本核災區食品早就在市面上販售。

林楚茵表示，馬政府在2011年就將食品、酒採不同法規管理，並逐批檢驗有無殘留輻射物。國民黨是看到黑影就開槍，無端製造民眾恐慌，試圖混淆視聽。（編輯：謝佳珍）1110210