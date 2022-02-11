挺陳時中參選台北市長 何志偉籌組後援會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北11日電）外界關注衛生福利部長陳時中是否代表民進黨參選2022台北市長。民進黨台北市第2選區立委何志偉今天表示，支持者日前要求他成立陳時中後援會，目前他正在籌組後援會，很多人搶著當幹部，里長都很期待。

何志偉是失親兒福利基金會的公益代言人，他今天上午在立法院舉行記者會，媒合新北市三峽廣行宮捐贈5000顆雞蛋給失親兒福利基金會。

何志偉表示，市面上雞蛋購買不容易，也造成許多社會弱勢的孩子要取得雞蛋更加困難，尤其是一些孩子因為身體的關係，雞蛋是比較容易咀嚼的營養來源，特別感謝三峽廣行宮大力捐助。

陳時中日前受訪時坦言不排斥參選台北市長，但個性不喜歡「吃碗內看碗外」，外界近來也頻點名陳時中可能代表民進黨出戰2022台北市長一役。

何志偉上午記者會後接受媒體訪問時表示，陳時中是否參選仍端看其意願，但他的支持者日前要求他成立陳時中後援會，目前他正在籌組後援會，裡面有策略、組織及彙整各里政策。

何志偉表示，台北市民不要白開水跟不沾鍋，需要火力十足、可以承擔的陳時中。他也說，陳時中後援會成立後很多人搶著當幹部，里長都很期待。（編輯：蘇志宗）1110211