國民黨全台議會串聯反核食 民進黨批製造對立

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（中央社記者賴于榛台北11日電）國民黨持續表態反核食，民進黨今天表示，國民黨欲製造中央與地方對立，卻又無法說服地方縣市首長，才找議會黨團開記者會，此舉凸顯政治操作企圖。

國民黨主席朱立倫今天出席台北市議會國民黨團記者會，他表示，全台各縣市議會國民黨團同時召開記者會，表態強力捍衛民眾食安，透過地方自治條例嚴格要求核食，且不讓校園內有核食。

民進黨發言人周江杰今天透過媒體群組指出，國民黨中央的各種荒謬言論，連國民黨籍縣市長都不買單，企圖製造中央與地方對立，卻又無法說服地方縣市首長，才找議會黨團開記者會。

周江杰說，此舉除凸顯國民黨政治操作的企圖外，也只會造成民眾無所適從，衷心期盼國民黨在去年公投後能夠記取教訓，勿製造中央和地方對立。

周江杰表示，國民黨與其大費周章修法或制定自治條例進行政治操作，不如要求黨籍縣市長配合中央政府一致標準，落實食品安全把關，這才能真正捍衛民眾的食安。

他也提醒，全世界只剩下中國禁止日本特定地區食品進口，其餘國家都已經在一定國際規範標準許可進口。而台灣目前的規定又比歐盟、美國、聯合國標準更為嚴格，希望國民黨不要再繼續操弄恐懼和資訊不對等，成為台灣走向國際的絆腳石。

另外，周江杰說，政府早已推動校園採用國產可溯源食材政策，學校衛生法第23條也明文規定，「學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品」，朱立倫現在還狀況外喊修法、訂定自治條例。

周江杰表示，國民黨平常大啖日本料理還上傳臉書，卻對於營養午餐的價格，能不能負擔起國外進口食材，毫不清楚，盼國民黨不要再成為前總統馬英九口中「為難日本朋友」的政黨。（編輯：林興盟）1110211