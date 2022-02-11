民團爭取動保入憲 游錫堃：待朝野凝聚共識

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（中央社記者范正祥台北11日電）動物保護立法運動聯盟成員今天拜訪立法院長游錫堃，爭取立法院支持「動保入憲」。游錫堃對此表示，他長期關心動物保護，也願意貢獻一己之力；「動保入憲」需要跨黨派支持，待朝野凝聚共識。

動物保護立法運動聯盟一行14人在民進黨立委陳亭妃陪同下會見游錫堃，立法院秘書長林志嘉、顧問洪慈庸、法制局長陳清雲及秘書處長孔秉杰等人也陪同出席。

對於在場動保人士詢問是否有機會讓「動保入憲」，游錫堃表示，這需要跨黨派的支持。他指出，在時程上，修憲案最慢需於3月底前提出，立法院需於2月下旬至3月底間讓提案在院會通過，才能按程序順利公告，並於公告6個月後辦理公投。

游錫堃表示，動保人士未來可積極遊說各黨團取得支持，以讓此案在朝野協商中對「動保入憲」形成共識。

他說，身為立法院長，應本公平中立原則行使職權，對於動物保護，願意貢獻一己之力，也期許大家繼續為動物保護努力。

游錫堃表示，他一向關心動物保護，過去擔任宜蘭縣長時，在1993年率全國之先，成功將「無尾港」劃設為全國第一個「水鳥保護區」，保住了宜蘭的山明水秀。

此外，游錫堃說，在他擔任宜蘭縣長任內，宜蘭也是第一個以縣為單位，成功執行社區總體營造的縣市，而社區營造也與生態環境及動物保護息息相關。（編輯：蘇志宗）1110211