參選雲林縣長 陳吉仲、劉建國均未正面回應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳雲林縣13日電）民進黨籍雲林縣立委劉建國今天邀請農委會主委陳吉仲與雲林雞農座談，因2人都被點名是年底參選雲林縣長人選，陳吉仲並未正面回應；劉建國則說，會有在地最優質人選為雲林打拚。

年底九合一選舉中，在雲林部分，傳出包括現任立委、前雲林縣長蘇治芬，以及另一名在地立委劉建國，有意披戰袍挑戰縣長張麗善。陳吉仲也被媒體點名是參選雲林縣長的人選。

劉建國今天邀請陳吉仲南下雲林，就穩定雞蛋產銷等問題，與當地的雞農座談。不過，2人在接受媒體聯訪時，都被問到民進黨將派誰參選雲林縣長等問題，2人都沒有正面回應。

陳吉仲表示，與立委蘇治芬、劉建國關係一直很要好，且特別要感謝2名委員對農業的貢獻，特別是劉建國自農曆春節前至今，就一直關心並想辦法解決蛋雞農民的問題，因此，今天特地到雲林參加雞農的座談會。

針對民進黨提名縣市首長的部分，劉建國說，民進黨黨中央對年底各地區的選舉都在積極處理中，主席蔡英文也在日前發表四大目標，絕對會選出最優質、最強的人選來為各縣市人民打拚，這一部分已很明確表達。

至於傳聞有「空降」的人選，劉建國指出，目前是沒有聽聞這樣傳言，不過，基本上雲林縣會有在地最優質的人選來為雲林打拚。

另對於是否會積極爭取黨內提名或接受徵召，劉建國並沒有正面回應，他說，今天是週日，邀請陳吉仲到雲林與雞農座談，以及前往雲林古坑關心茂谷柑產業，協助農民解決問題會比較重要。（編輯：陳仁華）1110213