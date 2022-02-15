朱立倫：民眾對物價上漲有感 僅政府官員無感

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對於「藍白合」議題，民眾黨主席柯文哲認為國民黨應先解決內部矛盾再談；國民黨主席朱立倫（圖）15日表示，國民黨的基本立場，就是所有在野勢力都能針對各項議題彼此合作。中央社記者鄭傑文攝 111年2月15日

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（中央社記者劉冠廷、王承中台北15日電）國民黨主席朱立倫今天說，95%民眾對物價上漲非常有感，僅0.6%沒感覺，其中就包括行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲，這代表政府距離民眾非常遙遠。

國民黨智庫今天召開「蛋蛋憂愁、湯圓不圓-物價漲聲何時了」記者會，朱立倫在會中表示，最近民眾最擔憂的就是物價問題，很多民生必需品幾乎買不到，農曆春節時，他奉太太之命買蛋，但跑5家超商、店家都買不到，相信這就是大家共同的心聲。

朱立倫說，政府公布的消費者物價指數，是針對食衣住行育樂、醫療還有其他等395個項目所湊成，政府會用公車、捷運票價沒上漲等數字唬弄大家，但大家每天的三餐漲了10%、20%，政府已經距離民眾非常遙遠，消費者物價指數與民眾心理感受度，非常遙遠。

朱立倫說，政府為何要讓大家買不到蛋，蛋價上漲，為何讓20幾種菜價飆漲，希望政府務實面對漲價、通膨的問題，蛋的問題只是冰山一角，希望政府不要再說漲價議題沒那麼嚴重，民眾當前買不起、吃不起已是最大的危機。

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯、吳怡玎今天在立法院召開記者會，曾銘宗表示，農委會主委陳吉仲過年前保證雞蛋供應無虞，結果很多民眾過年期間還是吃不到蛋，缺蛋情況嚴重，陳吉仲年後證實每天缺蛋150萬至200萬顆，自己打臉自己，政府威信掃地。

曾銘宗指出，陳吉仲曾說，買不到雞蛋可以找農委會，假設近期缺蛋情況未改善，國民黨團將去拜訪陳吉仲，也呼籲買不到雞蛋的民眾一同前往，找陳吉仲買雞蛋。農委會針對雞蛋之亂，事前未掌握產銷資訊，事後又應對無方，政府失能失靈，國民黨團嚴厲譴責。（編輯：謝佳珍）1110215