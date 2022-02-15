游錫堃：疫情若緩和 希望今年回訪捷克

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北15日電）捷克參議院議長維特齊排除萬難率團於2020年訪台，並於立法院演講，當時邀請立法院長游錫堃訪問捷克。游錫堃今天表示，疫情如果緩和，準備今年找時間回訪捷克。

外界關切游錫堃是否規劃今年7、8月立法院休會期間展開上任以來首次出訪，拚國會外交。游錫堃在立法院回應媒體詢問時指出，出訪事宜仍待規劃。

游錫堃說，2020年9月1日維特齊（Miloš Vystrčil）到立法院演講，當時就邀請他訪問捷克。維特齊返國後還幾次寫信提及此事，他答應維特齊在疫情緩和後就會考慮訪問捷克。

去年疫情緊張，沒有機會回訪捷克，游錫堃說，今年看起來大家都接種了疫苗，應該會比較好，所以希望今年一定要找一個時間回訪捷克，促進國會外交，讓兩國邦誼更加深化。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀、副書記長林楚茵今天召開輿情回應記者會時，提出相關看法。

陳歐珀說，以台灣的防疫和經濟發展已得到國際注目下，希望把台灣經驗分享到全世界，相信台灣會被全世界肯定。

鄭運鵬說，希望游錫堃未來出訪時，朝野能一起參與，讓歐洲各國感受到台灣國會對他們的歡迎，也感謝過去對台灣的支持，「我也有報名，希望院長記得」。（編輯：郭無患）1110215