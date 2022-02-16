匡列隔離住防疫旅館 立委檢討補助促政府埋單

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（中央社記者郭建伸台北16日電）有確診者的接觸者向立委陳情，被匡列隔離並須自費住防疫旅館，但金額高昂令人吃不消。時代力量立委邱顯智、王婉諭今天要求，政府應負擔集中檢疫所及防疫旅館費用，並檢討各縣市政府隔離補助費用不一情形。

邱顯智、王婉諭今天舉行「別讓人民自費拚防疫，請政府全額補助防疫旅館費用」記者會。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，不應要求民眾自付防疫旅館費用，但邱顯智表示，他接獲許多民眾陳情，收到隔離通知後，就被要求前往指定的防疫旅館並須自付費用。

邱顯智指出，隔離導致民眾無法工作，加上動輒上萬元的防疫旅館費用，使許多隔離民眾陷入經濟困境。

邱顯智指出，傳染病防治法中僅有第58、59條出入境相關檢疫措施明定「得徵收費用」，民眾收到的隔離通知書中載明是依據傳染病防治法第48條，但條文中沒有徵收費用字眼，顯示不應由民眾自行負擔隔離費用。

王婉諭表示，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算中，以衛生福利部12月底提出的辦理情形，預估還有新台幣260億元尚未使用。

王婉諭指出，由於特別預算不受預算法留用限制，要求政府應將紓困預算經費用於支付民眾隔離於集中檢疫所及防疫旅館費用，別讓民眾在經濟困境及違反防疫規定選擇。

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另外，有關各縣市政府隔離補助費用不一的情形，王婉諭指出，措施不同已讓民眾感到混亂，例如台北市、高雄市政府全額補助民眾防疫旅館費用，桃園市府是從今年1月開始補助，但新竹、屏東則都由民眾自行負擔。

王婉諭說，雖然中央政府有發給隔離者每日1000元補償金，但每個縣市也有不同的加碼補償金，如台北市、屏東縣加發500元，澎湖加發1200元，但其他縣市沒有，因此讓許多民眾感到困擾。（編輯：楊凱翔）1110216