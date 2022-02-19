黃健庭：選策會無操盤功能 借重傅崐萁協調能力

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）為備戰年底地方選舉，國民黨成立中央選戰策略會報，負責召集的秘書長黃健庭今天說，這屬任務編組，無操盤功能、未設置執行長一職；成員則有共識借重國民黨立委傅崐萁能力，多承擔責任。

國民黨為備戰年底選戰，日前成立中央選舉提名委員會、中央選戰策略會報，但傳出傅崐萁擔任中央選戰策略會報執行長一職，負責操盤，引發質疑。

黃健庭今天向中央社記者表示，中央選戰策略會報屬於任務編組，為年底的地方選戰選才、覓才，負責徵詢與協調各地方的人選，再將人選提報給中央選舉提名委員會，沒有所謂操盤的功能。

黃健庭也說，中央選戰策略會報沒有正式設置執行長職務，但傅崐萁曾任花蓮縣長，現在是立委，成員都有共識想借重傅崐萁的能力，多在地方負責徵詢與協調人選，傅崐萁也非常熱心幫忙，因此要稱傅崐萁是執行長或是執行秘書、聯絡人，其實都可以。

黃健庭表示，傅崐萁擁有豐富的從政與選戰經驗，人脈關係也非常不錯，這是國民黨必須要借重的，中央選戰策略會報確實希望傅崐萁，能多承擔責任。

國民黨指出，「中央選戰策略會報」由國民黨主席朱立倫指派黃健庭召集，成員均有縣市長或議長經驗，包括傅崐萁、前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前苗栗縣長劉政鴻、前台北市議長吳碧珠、前高雄市議長莊啟旺、前桃園縣代理縣長黃敏恭，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單。（編輯：黃瑞弘）1110219