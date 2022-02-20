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航港單一窗口延後上線15個月 監委：航港局難辭其咎

2022/2/20 11:18
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（中央社記者陳俊華台北20日電）監委賴振昌指出，航港局建置航港單一窗口服務平台，卻因介接異常，無法照原訂日期上線，航港局本應制定因應措施，而非等異常發生後，延後上線時程長達15個月，航港局難辭其咎。

根據監察院最新公布的調查報告，賴振昌表示，交通部航港局為因應國際海運便捷公約要求，推動海運資訊電子交換系統，及配合國家發展委員會「政府資料開發」發展政策，原規劃「航港資訊系統前瞻發展計畫（106-110年），並奉准建置航港單一窗口服務平台（MTNet2.0）。

賴振昌指出，航港單一窗口服務平台原訂109年2月12日正式上線，因疫情爆發而暫緩。但調查發現，當天因與介接機關間出現異常，資料未能傳送成功等因素，未順利上線，顯見該平台系統的建置並未完善，導致有關機關系統無法介接，航港局實難辭其咎。

調查報告表示，後來在109年5月1日航港局函衛生福利部疾病管制署，想要辦理平台再次測試演練，但疾管署以防疫為由，建議暫緩。因此為配合防疫工作，暫緩測試上線時程，直到110年5月16日才順利介接上線。

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賴振昌說，測試環境本來就和正式環境不同，系統建置初期，航港局及廠商對於這類可預見的可能異常情形及困境，本應制定相關因應措施與計畫，而非等到異常情況發生後，延後上線時程長達15個月；已函請交通部督同所屬確實檢討改進。

調查報告指出，航港單一窗口服務平台從107年度決標後，截至109年底支用金額雖達7成，都是依契約價金的給付條件辦理，尚符契約規範及估驗進度；但本案因涉遲延履約等爭議，請交通部航港局妥為處置。（編輯：黃國倫）1110220

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