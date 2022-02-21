中常委選舉遭控換票嚴重 國民黨設檢舉專線

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨中常委選舉將登場，有中央委員質疑換票問題嚴重，中廣董事長趙少康今天表示，黨中央應責成秘書長、考紀會主委端正選風。國民黨副秘書長王育敏說，為端正選風，國民黨公布檢舉專線與信箱，歡迎各界提供具體證據來檢舉。

國民黨第21屆第1任中常委選舉將在3月5日投票，國民黨中央委員史碩仁今天召開記者會，邀請中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中及前彰化縣長卓伯源等人，呼籲黨中央應禁止參選人成立或參加換票聯盟之類的組織活動。

史碩仁指出，此次黨內中央委員選舉出現「60聯盟」的換票組織，只要加入最少就能拿到550到600票，超過414票的當選門檻，而即將舉行的中常委選舉又出現「14聯盟」，黨內各地的要角幾乎都在其中，而這些人當選中常委後，又將要決定國民黨年底選戰的提名。

史碩仁表示，面對換票聯盟，黨中央卻視若無睹，考紀會更形同虛設，而考紀會主委李貴敏本身也有參選中常委。呼籲黨中央責成秘書長、考紀會主委確實執行黨紀，徹查換票聯盟，不要再放縱換票聯盟，展現國民黨的決心給社會大眾。

趙少康指出，因為中常委選舉是採限制連記法，所以才會有換票聯盟，是十年來的陋習，杜絕選風舞弊要從黨裡做起，不該出現請客、送禮，或參加組織換票聯盟，這都是黨規不允許的。黨主席朱立倫應責成黨秘書長黃健庭、考紀會主委李貴敏端正選風，誰違規就處分誰，沒有什麼人情可講，黨中央應展現黨的紀律。

對於媒體詢問參加記者會是否是在挑戰黨中央，趙少康表示，他今天是應邀出席，記者會不是他辦的，他逼什麼宮。他說，最近他都不敢講話了，因為講什麼都會被說是逼宮，他的立場很清楚，就是「鞏固黨中央、支持朱主席」。

稍後國民黨副秘書長王育敏、考紀會主委李貴敏等人則在國民黨中央黨部召開記者會，回應有關黨內選舉、中央委員會召開等議題，並在現場公布檢舉專線及檢舉信箱。

王育敏指出，國民黨對於這次中常委選舉非常重視，不允許有賄選的選風存在，為端正選風，國民黨公布檢舉專線與檢舉信箱，大家若發現選舉過程中，有任何送禮、請客、賄選等事項，歡迎透過專線或信箱提供具體證據來檢舉。

李貴敏表示，針對外界質疑，國民黨會虛心接受，也會謹慎檢視，國民黨作為正派政黨，不容許踩紅線的行為產生。呼籲所有中常委參選人應自律，目前民眾需要有強力監督政府的在野黨，任何參選行為皆會被放大檢視，希望參選人不要讓執政黨或其他人有見縫插針的理由。

針對史碩仁點名質疑，李貴敏則表示，她作為黨員，有參與任何職務及黨內選舉的權利及義務，且今天相關的法律及黨規章都未禁止她參選，而她參選中常委是因為她對國民黨有期望及期待，這不影響她擔任考紀會主委的職務，只要有人檢舉，考紀會一樣會展開調查，端正選風。（編輯：黃國倫）1110221