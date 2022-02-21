解決低薪問題 國民黨團促政府提出可行方案

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（中央社記者范正祥台北21日電）立法院新會期25日開議，國民黨團今天召開記者會，提出本會期監督政府施政的重點之一，解決低薪問題。黨團總召曾銘宗說，政府如不提出可行方案，黨團會代位提出解決低薪方案，確保勞工權益。

曾銘宗質疑，過去幾年，政府雖然宣示要改善低薪問題，也提出短期和中、長期對策與措施，但是低薪問題至今沒有解決，愈來愈嚴重，低薪問題是國安問題。

曾銘宗指出，去年經濟成長率高達6.28%，實質經常性薪資卻是負成長，低薪問題根本沒有解決。他認為，政府應該是已經看到了問題，但是找不出解決方案。

他說，政府如不提出可行方案，國民黨團會代位提出解決低薪方案，確保勞工權益。

曾銘宗表示，過去政府以租稅手段協助產業發展，但是產業發展之後，經濟發展的成果誰拿去了。他主張，利用租稅手段，要求企業為員工加薪。

國民黨團副書記長謝衣鳯在記者會中指出，台灣每年雖然都有經濟成長，但是勞工享受的部分卻是愈來愈少。

她指出，唯有教育政策改變加上產業政策鬆綁，才能夠有效改變「畢業即失業」青年就業問題和整體勞工低薪問題。

國民黨立委林奕華指出，現在不是只有青年低薪，只要不在特定行業別，無論年齡、性別、地區都普遍呈現低薪情況，必須努力解決低薪問題。（編輯：郭無患）1110221