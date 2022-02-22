遭黨內質疑 傅崐萁：我很了解如何與民進黨拚選戰

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（中央社記者范正祥、王承中台北22日電）國民黨立委傅崐萁擔任黨中央選戰策略會報成員，引發議論。傅崐萁今天表示，欣然接受各種指教；他最了解民進黨，知道怎麼樣和民進黨拚選戰。

國民黨為備戰年底選戰，成立中央選舉提名委員會、中央選戰策略會報，但傳出傅崐萁擔任中央選戰策略會報執行長一職，負責操盤，引發質疑。

傅崐萁上午於立法院接受媒體聯訪，指出近日受國民黨中央之邀加入中央選戰策略會報引起關注，有些謠傳、流言四起，以訛傳訛造成各界誤解，有必要澄清說明。

傅崐萁表示，對於來自國民黨內的指教和各種聲音，他選擇包容、欣然接受；至於民進黨鋪天蓋地攻擊他，他深刻了解民進黨的恐懼，因為他最了解民進黨。

他說，他很了解怎麼樣和民進黨拚選戰，也在危急存亡的此刻協助國民黨，因為中華民國台灣不能只有一種聲音，這個國家的健全發展必須要有勢力均衡的兩大政黨，才是全民之福，必須有均衡的力量、有均衡的政黨，才能以民為本。

傅崐萁說，不論民進黨如何見縫插針，今年年底九合一選舉，國民黨會有不一樣的選戰，民進黨將面對的是團結的國民黨，國民黨一定會團結一心，全力對抗民進黨。

他表示，要救國民黨，贏才是唯一目標，國民黨只有勝利藍，沒有其他的藍；同船一命，未來國民黨一定非常團結，目前也深刻感覺到高雄等地基層非常熱情。

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另外，孫文學校總校長張亞中今天在立法院接受媒體聯訪時表示，傅崐萁是優秀從政黨員，但在社會上的爭議很大，邀請傅崐萁加入中央選戰策略會報，對國民黨在年底選舉是否有利，黨主席朱立倫應出來解釋，為何非傅崐萁莫屬。

張亞中指出，民進黨現在對國民黨就是要見縫插針，就是要打擊國民黨內的爭議事件，而傅崐萁不僅在社會上爭議大，在黨內也存在爭議，如果朱立倫認為傅崐萁很優秀，是否考慮讓傅崐萁擔任其私人幕僚，是否也是解決方法。（編輯：謝佳珍）1110222