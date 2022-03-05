傅崐萁最高票進國民黨中常會 有助鞏固朱立倫權力核心

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國民黨立委傅崐萁以第一高票之姿進入中常會，展現重返國民黨後的影響力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨立委傅崐萁以第一高票之姿進入中常會，展現重返國民黨後的影響力。事實上，儘管黨內有所爭議，但黨主席朱立倫不畏反彈，將傅納入選策會，黨內預料傅未來將在黨內扮演更舉足輕重角色。

國民黨今天舉行中常委選舉投票，競選連任的23位現任中常委，有19人連任成功。立委系統這次10人參選，除去年才搭「同舟計畫」重返國民黨的傅崐萁衝最高票外，另有吳怡玎、謝衣鳯、洪孟楷、林文瑞、張育美、鄭正鈐當選。

傅崐萁以1234的票數獲得第一高票，創下近年4屆中常委選舉的紀錄，躋身國民黨權力核心，最引人關注。

黨內人士分析，自朱立倫上任黨主席後，一路相挺的傅崐萁，在進入中常會後，更能幫助朱立倫推動各式黨務工作，未來角色舉足輕重。

國民黨為備戰年底選戰，成立中央選舉提名委員會、中央選戰策略會報，傅崐萁名列選策會成員，也可見朱立倫對他的倚重。

一位藍營地方人士說，傅崐萁的第一高票，展現在全台各地的黨意基礎，有助於傅崐萁身為中央選戰策略會報成員，到各地協調候選人、幫忙操盤年底地方選戰，也能更讓中央黨部放心。

相較於傅崐萁，目前擔任黨務主管也投入常委選舉者，僅有身兼國民黨副秘書長的立委謝衣鳯當選，其餘包含考紀會主委李貴敏、革實院長林奕華、副秘書長費鴻泰等立委，以及朱立倫小舅子、行政院前政務委員高思博等均未當選，被解讀是黨主席人馬挫敗，朱立倫仍有隱憂。

傅崐萁2009年因違紀參選花蓮縣長，遭國民黨開除，重返國民黨後，引起黨內不少質疑。黨內人士坦言，傅崐萁展現實力，但也充滿爭議，挾第一高票進入中常會，一舉一動都將備受關注。（編輯：張均懋）1110305