藍中常委選舉傳有主席推薦名單 馬英九：應嚴查

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨今天舉行中常委選舉投票，有媒體報導，傳出有黨主席推薦候選人名單，引發黨內質疑。前總統、國民黨前主席馬英九說，他沒聽說，但若有這種傳聞，就一定要嚴查重罰。

國民黨中常委選舉，40人角逐29個席次，競爭激烈。根據自由時報網站報導，除了換票聯盟、請客送禮、招待旅遊、買票等傳聞外，昨天還傳出有所謂黨主席朱立倫的推薦候選人名單，黨內有人質疑此舉違反黨務中立。

馬英九今天上午到台北市黨部投票後，被問到相關傳聞時表示，他沒有聽到，剛剛詢問其他人也說沒有聽到，但不管怎麼樣，如果有這種傳聞，就一定要嚴查重罰。

媒體進一步詢問，黨主席推薦中常委名單是否妥當，馬英九說，當然不妥，他擔任主席時，不會做這種事，這完全應該由黨代表的自由意志決定。他不曉得朱立倫有沒有做，若做了，當然不好。

前國民黨主席吳敦義則表示，國民黨過去有很好的選風，乾乾淨淨、清清楚楚。他希望選監小組要仔細去查，如果調查後確定有賄選，就要取消資格。

國民黨副主席連勝文說，黨主席有沒有推薦名單他不知道，但他有自己要投票的名單；國民黨絕大多數的黨代表，自主性都很強，就算有名單，也不見得有用。

連勝文指出，國民黨中常委選舉在2005年選制改變後，產生很多問題，累積10年的弊病，黨內現在有許多改革計畫與方案在討論，情況終究會改變。（編輯：黃瑞弘）1110305