中常委選風引質疑 國民黨：若有違規撤銷當選

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨中常委選舉結果今天出爐，這次選舉期間頻傳包括換票、請客等傳言，國民黨表示，如查明屬實違反規定，提報後撤銷當選或遞補資格；至於在選制改革上，將邀集各界討論方案。

國民黨中常委選舉結果今天出爐，選出29位新任中常委，立委傅崐萁、南投縣議員游顥、前台南縣副議長陳宗興獲得前3名。

這次選舉中，傳出許多候選人組成換票聯盟，衍生送禮等爭議，選風備受關注，包括中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中都公開質疑。

黨內人士指出，投票結果對照黨內流傳的換票聯盟名單，許多候選人都順利當選，凸顯複選投票的選制問題，黨中央應思考改革，導正歪風。

台北市議員徐巧芯受訪表示，這次中常委選舉中的換票聯盟風聲更勝以往，黨中央務必要徹查清楚，做出嚴厲處分，否則換票聯盟像是潛在國民黨的病毒發作，但國民黨卻沒有疫苗。

國民黨今天晚間也透過新聞稿表示，針對違紀選風檢舉案，考紀會將依端正選風實施要點查處，如查明屬實違反規定，提報中央選舉監察委員會撤銷當選或遞補資格。

國民黨也表示，外界對於中常委選制改革的意見，將邀集各界討論選制改革方案，以力求貼近民意、社會認同。（編輯：黃瑞弘）1110305