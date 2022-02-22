國民黨民調支持度低 蔣萬安：若不改變會持續惡化

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（中央社記者王揚宇台北22日電）對於有民調指出，國民黨的支持度越來越低，恐影響年底選舉，國民黨立委蔣萬安今天受訪說，國民黨若拿不出讓外界眼睛為之一亮的改變作為，讓年輕人持續認為國民黨是不友善的政黨，這樣的趨勢只會繼續惡化。

年底台北市長選舉，蔣萬安是國民黨內呼聲極高的人選，他今天在立法院接受媒體聯訪時，做上述表示。

至於媒體提問，有民調顯示半數民眾認為疫情還沒結束，衛福部長陳時中不應該離開指揮官的位置；蔣萬安指出，如果陳時中或民進黨政府認為選舉比防疫重要，這是他們的選擇。

至於被問到陳時中民調和他不相上下，蔣萬安表示，民調的數字每天都在變動，更重要的是做好本分的工作，而他昨天就關注到長照的問題，這會是未來自己在立法院關注的重點。

此外，外傳前副總統陳建仁加入民進黨，可能選台北市長。蔣萬安說，每個人都有參選的權利，有這麼多人才願意出來為台北市服務，這是好事。

外界關注國民黨為備戰年底選戰，成立中央選舉提名委員會、中央選戰策略會報，但傳出國民黨立委傅崐萁擔任中央選戰策略會報執行長一職，負責操盤。

蔣萬安說，國民黨要讓外界感受到正向的改變，接下來中央的選舉提名委員會或選舉策略會報，都應拿出具體改變作為，做到比過去更公開、透明、尊重，讓外界看到國民黨真正改變的決心。

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此外，對於幾個單位所做的民調顯示，國民黨的支持度探底，甚至輸給台灣民眾黨，蔣萬安說，國民黨如果再拿不出讓外界眼睛為之一亮的改變作為，讓年輕人持續認為國民黨是不友善的政黨，這樣的趨勢只會繼續惡化。所有的國民黨夥伴，都應共同努力，讓外界看到改變的決心。

媒體詢問蔣萬安，是否認同國民黨主席朱立倫稱國民黨像是內鬥黨；他說，朱立倫都說這麼重的話，外界也有這樣的印象，國民黨就必須面對這問題，拿出具體的改革作為、撕掉這樣的標籤。（編輯：楊凱翔）1110222