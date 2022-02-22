民團號召上街紀念二二八 籲拆除威權象徵

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二二八事件75週年前夕，多個民間團體22日在台北舉行記者會，宣告28日將以「拆除威權．起造新國家」為主軸再次發起紀念行動，呼籲大眾共同面對歷史真相，並持續落實推動轉型正義。中央社記者謝佳璋攝 111年2月22日

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（中央社記者葉素萍台北22日電）蔡瑞月舞蹈研究社、鄭南榕基金會等50多個民間團體今天號召民眾28日走上街頭，紀念二二八，他們的行動主軸是「拆除威權．起造新國家」，並訴求尋找真相，追究加害體制，拆除威權象徵，從中正紀念堂和慈湖陵寢開始。

蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會2017年共同發起，復刻1987年醫師陳永興、律師李勝雄與自由時代雜誌創辦人鄭南榕發起的「二二八公義和平運動」，號召人民一起肅穆走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。

今年是二二八事件75週年，50多個民間團體28日上午將再次集結，發起第六次「228．0紀念行動」。民團指出，28日遊行路線將從「天馬茶房」出發、經過「專賣局台北分局」、「台北放送局」、最後到達「行政長官公署」（行政院）。

民間團體今天召開活動前記者會，以手語念詩開場。他們呼籲人民走上街頭，一起思考二二八大屠殺帶給台灣的傷痛。

台大台語文社的代表許毅全宣讀行動宣言，提出三點訴求，包括，一、尋找真相，追究加害體制。特務、軍人、爬耙子不是憑個人意志去做加害者，其任務是執行中華民國體制的命令，國民黨是下令的威權政黨，大家要了解加害制度運作的真相，相關人士應負起責任。

二、拆除威權象徵，從中正紀念堂和慈湖陵寢開始。中華民國是蔣家的家天下，蔣介石、蔣經國是國民黨的決策者，中正紀念堂、慈湖陵寢是威權象徵，使獨裁者的影響力延續至今。無法同意繼續逐年編列預算，繼續拿台灣人的錢來打台灣人的耳光。

三、對抗中國帝國主義，起造台灣新國家。台灣位處對抗中國帝國主義的第一線，台灣要站穩腳步，一起與追求自由民主的盟友對抗中共，為公義和幸福打拚。

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台灣基督長老教會總會青年幹事李信仁牧師呼籲，政府及全民共同努力協力達成，繼續追查真相、追究元凶及加害者；力行轉型正義、冤情予以昭雪；制訂台灣新憲法、建立台灣新國家。

台澎黨黨主席鄭自才指出，中華民國流亡政權當年從中國來到台灣，展開二二八大屠殺，中華民國政府就是加害者，當時的加害政黨就是國民黨；林宅血案、陳文成命案等政治案件應公布真相，檔案應全面公開。（編輯：張均懋）1110222