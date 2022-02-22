高金素梅：不會選高雄市長 也不會選任何縣市長

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無黨籍立委高金素梅22日表示，不會去選高雄市長，不會去選任何縣市長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北22日電）外傳無黨籍立委高金素梅參選高雄市長呼聲高，高金素梅今天表示，未與任何政黨人士討論轉戰可能性，不知道轉戰訊息從何而來，她期待原住民族有更多「無黨參政」，她不會去選高雄市長及任何縣市長。

年底高雄市長選舉，在野黨要尋求能挑戰現任民進黨籍市長陳其邁的人選，政壇盛傳 高金素梅 高金素梅小檔案 生日：1965年9月21日

學歷：中國中央民族大學民族學系專業學士

經歷：立法委員、財團法人肝炎防治基金會終身義工 看更多 關閉 有機會。

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高金素梅今天在個人臉書粉絲團發文表示，近期各種有關她將轉戰其他位置的訊息仍在流傳，這讓她不得不再次公開說明，她信守對族人同胞的承諾，她一直是「原住民族立法委員」，從未與任何政黨人士討論轉戰可能性，不知道轉戰訊息從何而來。

高金素梅指出，期待原住民族有更多「無黨參政」，期待有更多年輕世代「在野參政」，期待民主制衡。她說，「我不會去選高雄市長，我不會去選任何縣市長」。（編輯：蘇龍麒）1110222