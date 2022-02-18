藍營備戰2022掀波 朱立倫南下屏東打團結牌

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨備戰年底選戰，一開場就掀起不少風波，引發黨內質疑。國民黨主席朱立倫今天南下屏東，特別訴諸國民黨要團結，團結努力才能勝利；推出最優秀、最有戰鬥力人選，一棒接一棒。

朱立倫上午南下屏東參加新春團拜，他說，國民黨已成立選戰策略會報，操盤由黨中央來推動；高雄市長人選還在初期徵詢階段，「傳言聽聽就好」。至於是否已徵詢高金素梅參選？他說，選戰策略會報昨晚才召集第一次會議，還沒有討論到這些議題。

對於台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜婉拒加入中央提名委員會，朱立倫說，大家已充分溝通，最後因為現任縣市長決定競選連任，就希望都不要來參與提名工作，但未來都全力參與相關輔選，會團結在一起。

為因應年底地方選舉，國民黨16日公布中央選舉提名委員會名單，由黨主席朱立倫擔任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等人，但侯友宜與盧秀燕以不宜球員兼裁判為由，婉拒加入，黨中央的溝通協調和領導遭到不少質疑。

國民黨中常會16日也通過直轄市議員選舉提名特別辦法，調高首次參選的年輕人民調加權比例，35歲以下首次參選可以加權100%，以及在六都各選區，提出N+1席的提名策略，隨即引發台中市議員反彈，甚至有人揚言退黨參選。

不僅如此，蘋果新聞網今天報導，國民黨中央選戰策略會報成員、立委傅崐萁上週現身高雄市黨部主委許福明邀約的議員會商場合，大力推薦無黨籍立委高金素梅參選高雄市長，更讓外界認為，傅崐萁操盤意味濃厚。

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傅崐萁辦公室下午表示，報導內容有誤，傅崐萁只是去聽意見，完全沒有提人選；傅崐萁說，自己是負責去協調整合，怎麼會有立場，就是去聽取地方意見，看看有無合適的人選，再出面徵詢，「全場都有人在講人選，就只有我沒講。」

此外，朱立倫的大本營桃園，該派誰出馬收復失土，同樣令外界關注，在議長邱奕勝表態不參選後，國民黨立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲、前立委孫大千、陳學聖等人都被點名。據了解，黨中央已有屬意人選，但近日仍會繼續協調與徵詢地方意見。（編輯：謝佳珍）1110218