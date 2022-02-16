若無挑戰者 陳其邁黃偉哲翁章梁可望先獲提名

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北16日電）布局年底地方大選，民進黨秘書長林錫耀今天向中常委指出，台南市、高雄市、嘉義縣3縣市若無其他人表態，原則上就會公布提名3位現任首長爭取連任；至於競爭激烈的屏東縣，明天將徵詢已表態角逐者。

迎戰年底地方大選，民進黨選對會已針對台南市、高雄市、嘉義縣3縣市長提名，分別成立「徵詢協調小組」，預計2月底前向選對會完成報告，再由選對會提報中執會進行提名。3人分別為黃偉哲、陳其邁和翁章梁，將爭取連任。

外界對於民進黨布局，多所揣測，先前傳出有政務官參選名單。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，中常委陳茂松質疑，他是選對會協調工作小組成員，但外界點名的名單，他都不知情，這些風聲讓他覺得很奇怪，沒有爭議的選區，是否直接提名就好，像是嘉義縣就只有翁章梁，沒有其他人要選，為何要有協調委員會。

林錫耀則回應，程序上要慎重一點，還是要徵詢黨公職的意見。

與會人士轉述，陳茂松舉例，台南市有一點雜音，選區6個立委或是派民進黨副秘書長林飛帆也可以，民進黨主席蔡英文轉頭笑問林飛帆，但林飛帆沒回答，只露出尷尬微笑。

與會人士轉述，林錫耀向中常委指出，台南市、高雄市、嘉義縣這3縣市如果沒有其他人表態，原則上就會公布提名3位現任首長爭取連任。

至於可能要辦理初選的基隆市、新竹市、屏東縣，與會人士轉述，林錫耀提到，基隆市長林右昌希望等城市博覽會辦完後，再來談初選時程；新竹市合併議案未完成，至於屏東縣目前競爭比較激烈，明天將徵詢已表態有意投入初選的黨內人士。

民進黨選對會協調工作小組今天開會繼續討論地方議員席次，與會者轉述，在六都直轄市部分，除新北市是第一次討論，還有一些爭議要處理，因此就先暫緩。其他5都除少數幾個選區，例如台中市第2選區、台南市第3、11選區是否要增加提名名額，仍待討論外，大致上都按照市黨部建議通過。

民進黨新北市議員選舉第9選區將提2席，其中1席是婦女保障名額，不過，爭取在該選區參選的張銘祐今天赴民進黨中央陳情，質疑這是變相讓唯一女性參選人黃琳保送上壘，呼籲公平競爭，並質疑黃琳過去的新黨背景。（編輯：林興盟）1110216