追思轉型正義先驅詹三原 遺孀將書畫捐贈立法院

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（中央社記者溫貴香台北23日電）素有「民主畫家」美譽，也是1982年設計台灣第一個228紀念碑的詹三原生前致贈字畫給時任民進黨主席游錫堃，立法院長游錫堃不私藏，今天由詹三原遺孀曾耿玉將字畫捐贈立法院，追思這位轉型正義先驅，也盼對國會議員有所勉勵。

有「民主畫家」稱號的詹三原生前致贈一幅字畫給游錫堃，游錫堃一面細心收藏，一面尋找詹三原的遺孀曾耿玉，希望由詹家人將詹三原的字畫捐贈給立法院，期盼詹三原為民主、推動轉型正義的精神能夠延續、發揚光大。

游錫堃上午如願在立法院接見有「民主畫家」美譽的已故畫家詹三原遺孀曾耿玉等人，並將字畫捐贈給立法院。

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游錫堃說，今天最要感念去年過世的「民主畫家」詹三原，詹三原是全國第一座228紀念碑設計者，對其一生致力黨外運動爭取民主，更曾因挑戰威權體制遭羅織罪名被捕入獄，引領台灣人民走出歷史陰影、落實轉型正義的精神，令人非常敬佩。

曾耿玉提到，在228紀念碑的設建過程，常被潑漆破壞，家中不時接到恐嚇電話，要讓她找不到孩子，在那個風聲鶴唳年代，加上公公也是死於街頭運動，她告訴孩子被恐嚇騷擾，請孩子身上多帶一點錢，萬一有事情，身上有錢備用，沒想到，孩子告訴她「你們這一代不拚，我們這一代也是要拚」，孩子們的勇敢讓她感到很安慰。（編輯：林興盟）1110223