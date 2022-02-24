促轉會5月將退場 政院擬設推動轉型正義會報

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（中央社記者賴于榛台北24日電）促進轉型正義委員會5月任期屆滿將退場，行政院會今天通過相關修法提案，由行政院設立推動轉型正義會報，行政院長擔任召集人，並增訂各有關部會承接應辦理的轉型正義事項。

行政院會今天通過促轉條例第11條之1、第11條之2修正草案，草案將送立法院審議。未來將在行政院下設立「推動轉型正義會報」以及「人權與轉型正義處」。

另外，各項轉型正義任務將依任務性質，由常設部會承接，以推動各項轉型正義工作，如法務部主管平復國家不法及識別與處置加害者事項、內政部主管處置威權象徵事項、文化部主管保存不義遺址事項，以及國發會主管促進轉型正義基金的收支、保管及運用事項等。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌會中指出，促轉會這幾年很辛苦，達成許多成果，今年5月完成任務總結報告後，將依法解散。

蘇貞昌說，轉型正義是應該的，也是促進社會團結所必須，是深化民主必經道路；總統上任以來，政府成立促轉會，徵集政治檔案、平復司法不法，還原歷史真相、加速被害者與家屬權利回復，用最大誠意與努力執行轉型正義。

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他表示，政府有責任推動轉型正義，所以有修法必要，這次修法明訂，行政院設立推動轉型正義會報，院長擔任召集人，也增訂各有關部會承接應辦理之轉型正義事項，力求無縫接軌。

蘇貞昌說，人權與轉型正義處將持續推動人權與轉型正義政策，也請羅秉成組專案小組，盤點各部會承接的各項工作，包含組織人力調整、次年度預算籌編等，為開啟台灣轉型正義下一階段做好準備。（編輯：楊蘭軒）1110224