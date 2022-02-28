馬英九：戰爭無贏家 台灣應與中國大陸謀求和平

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前總統馬英九28日表示，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，烏俄應努力謀和，而台灣處理兩岸事務也應走向避戰謀和，避免戰爭，並跟中國大陸一樣謀求和平，才能真正做到安和樂利。中央社記者謝佳璋攝 111年2月28日

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（中央社記者王承中台北28日電）前總統馬英九今天表示，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，烏俄應努力謀和，而台灣處理兩岸事務也應走向避戰謀和，避免戰爭，並跟中國大陸一樣謀求和平，才能真正做到安和樂利。

今天是228和平紀念日，前總統馬英九上午前往台北市228和平公園內的福德宮參香祈福，並到228紀念碑前鞠躬致意。

馬英九在接受媒體聯訪時表示，近30年前，他就開始處理228事件相關賠償、輔導及更正的事宜，這些年來，一步步都落實當初的承諾，現在跟228家屬也建立很好的關係，希望這樣的情況能夠繼續延續。

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對於烏俄戰爭，馬英九表示，這次戰爭發生的原因很複雜，但最重要的是，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，雙方應該努力謀和，這才是目前應該做的事。

媒體詢問，若台灣被入侵，美軍是否會援台？馬英九指出，美國會出售武器、提供情報給台灣，但是出兵的機會非常小，所以台灣處理兩岸事務應走向避戰謀和的路，一方面避免戰爭，二方面跟中國大陸一樣謀求和平，才能真正做到安和樂利。（編輯：楊凱翔）110228