俄烏開戰牽動兩岸？邱國正：未提升戰備層級

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（中央社記者范正祥、王承中台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，面對立委詢問是否牽動台海局勢，國防部長邱國正今天指出，國軍平常有分經常戰備、應急作戰跟全面作戰，看狀況設定，目前有所強化，但還沒有提升戰備層級，沒有進到應急作戰階段。

行政院長蘇貞昌今天率領相關部會官員赴立法院進行福島食品進口及因應俄烏衝突專案報告，邱國正在列席立法院院會，接受立委黃國書質詢時，做上述表示。

邱國正說，國防部專案小組本身對於情勢，不分晝夜都在掌握中，掌握後就有應對。

談及應對俄羅斯與烏克蘭衝突，邱國正說，國外目前發生的狀況，種種告示、警惕，對國軍來講是壓力但也是助力，國軍要更加勤奮戰備整備訓練，持續強化。

媒體會前聯訪時問到，美國總統拜登此時派由前國防、國安官員組成的重量級代表團訪台，是否會加深台海緊張情勢？邱國正表示，目前就是把眼前的事情做好，台海情勢有不緊張的時候嗎？他認為都蠻緊張的，只是高低程度不同而已。

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邱國正指出，他不會因為其他枝微末節的事情而把思考主軸給搞亂，他也一再向國軍高階幹部提醒，思想要有主軸，且不要因為外界的沸沸揚揚而有所變更。他說，以前有句話是「大軍未動，糧草先行」，現在他都提醒大家「大軍未動，爭議訊息已經在做」。

媒體追問，是否將與訪團討論台海情勢？邱國正僅表示，目前的相關規劃由統一的單位處理，要談什麼議題會經過討論。（編輯：黃國倫）1110301