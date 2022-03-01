更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨4/300

朱立倫：應用對話取代對抗 降低台海衝突風險

2022/3/1 19:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨主席朱立倫今天表示，面對俄烏戰爭，國民黨除強烈譴責俄羅斯，聲援烏克蘭外，也再次提醒「人命高於一切」的普世價值，只有用對話取代對抗，進而降低台海衝突的風險，才符合所有人民的福祉與維護區域和平的目的。

俄羅斯入侵烏克蘭，立法院朝野黨團今天發表聲明，嚴厲譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權及領土，呼籲俄羅斯儘速停止軍事侵略，並要求政府參與國際社會合作，參與遏止侵略行徑，積極協助滯留民眾。

朱立倫透過臉書發文表示，面對俄烏戰爭，國民黨站在堅持自由民主、追求維護和平的立場，與國際社會和朝野政黨共同強烈譴責俄羅斯，聲援烏克蘭。持續呼籲俄羅斯應即刻停火、撤回入侵烏克蘭的軍隊，透過外交對話與談判來化解政治分歧。

朱立倫指出，當戰爭的殘酷在世人面前展現，再次提醒「人命高於一切」的普世價值，以及只有用對話取代對抗，進而降低台海衝突的風險，才符合所有人民的福祉與維護區域和平的目的。

朱立倫表示，國民黨也主張應該提供在台烏克蘭人一切必要的協助，包括要求政府適度延長其簽證，並盡可能地提供人道協助等。

朱立倫指出，國家安全要靠自己努力，這除了是朝野共同關切的重大議題，同樣是國際友人所在乎的。國民黨十分歡迎美方友人訪台與各方交換意見，因為國民黨與美方皆重視台海的和平與穩定。他說，「捍衛民主自由，做負責任的國際社會成員，我們一起努力」。（編輯：黃國倫）1110301

延伸閱讀
初選加權比例惹議 朱立倫：不給青年機會黨沒未來朱立倫：民眾對物價上漲有感 僅政府官員無感縣市長選舉提名 朱立倫：下週啟動相關工作
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀