朱立倫：應用對話取代對抗 降低台海衝突風險

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（中央社記者王承中台北1日電）國民黨主席朱立倫今天表示，面對俄烏戰爭，國民黨除強烈譴責俄羅斯，聲援烏克蘭外，也再次提醒「人命高於一切」的普世價值，只有用對話取代對抗，進而降低台海衝突的風險，才符合所有人民的福祉與維護區域和平的目的。

俄羅斯入侵烏克蘭，立法院朝野黨團今天發表聲明，嚴厲譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權及領土，呼籲俄羅斯儘速停止軍事侵略，並要求政府參與國際社會合作，參與遏止侵略行徑，積極協助滯留民眾。

朱立倫透過臉書發文表示，面對俄烏戰爭，國民黨站在堅持自由民主、追求維護和平的立場，與國際社會和朝野政黨共同強烈譴責俄羅斯，聲援烏克蘭。持續呼籲俄羅斯應即刻停火、撤回入侵烏克蘭的軍隊，透過外交對話與談判來化解政治分歧。

朱立倫指出，當戰爭的殘酷在世人面前展現，再次提醒「人命高於一切」的普世價值，以及只有用對話取代對抗，進而降低台海衝突的風險，才符合所有人民的福祉與維護區域和平的目的。

朱立倫表示，國民黨也主張應該提供在台烏克蘭人一切必要的協助，包括要求政府適度延長其簽證，並盡可能地提供人道協助等。

朱立倫指出，國家安全要靠自己努力，這除了是朝野共同關切的重大議題，同樣是國際友人所在乎的。國民黨十分歡迎美方友人訪台與各方交換意見，因為國民黨與美方皆重視台海的和平與穩定。他說，「捍衛民主自由，做負責任的國際社會成員，我們一起努力」。（編輯：黃國倫）1110301