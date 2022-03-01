共機擾台 2架殲16逼近台海中線尾端

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（中央社記者游凱翔台北1日電）正值美國跨黨派訪團抵台，空軍今天晚間再度發布共機動態，1架直9反潛直升機夜間擾台，今天共有7架共機擾台灣西南防空識別區ADIZ，其中1架運8反潛機白天深入台灣南方及東南方空域，2架殲16戰機逼近台海中線尾端。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

正值美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派資深代表團今天訪台，空軍晚上9時5分再度發布共機動態，1架直9反潛直升機夜間侵擾台灣西南ADIZ。

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根據空軍於晚上7時45分發布的共機動態，6架共機（1架空警500預警機、1架運8遠干機、2架殲16戰機、1架直9反潛直升機、1架運8反潛機）白天侵擾台灣西南ADIZ，其中1架運8反潛機深入台灣南方及東南空域，2架殲16戰機逼近台海中線尾端，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另根據國防部統計，今年1月23日有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：林興盟）1110301