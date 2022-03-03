港示威者在台定居路未明 民團籲啟動HF177

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在台就學的香港反送中示威者阿Ｋ（圖）3日在民團赴行政院陳情的記者會中，指就學港人未來在台申請定居之路需耗時多年，也存在不確定性。中央社記者沈朋達攝 111年3月3日

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（中央社記者沈朋達台北3日電）多個民間團體今天指，在台的香港反送中示威者取得定居資格的前途仍未卜，不少人也面臨護照過期的窘境，呼籲政府啟動現有「HF177」庇護居留途徑，讓他們有機會在台安身立命。

台灣人權促進會、經濟民主連合、香港邊城青年和台灣香港協會等民間團體3日赴行政院遞交陳情書，呼籲政府立即啟動「HF177庇護居留」，落實依「香港澳門條例」第18條所執行的援港機制。

據統計，政府透過「台港服務交流辦公室」為百餘名香港反送中示威者提供人道援助。

民團認為，這些獲行政院專案資格的示威者，理應以「香港澳門居民申請在台灣地區居留送件須知」中，因政治因素來台的身份代碼「HF177」申請居留，並可在居留2年後申請定居。

但目前這些示威者仍以就業、就學的方式在台居留，而依現行法規，港人在台就業，最終仍無法取得定居資格，無緣入籍台灣。

這讓一些年紀稍長的示威者也選擇在台就學，但他們要在大學畢業、工作5年後，且工資達基本薪資2倍以上等條件下，才能申請定居。

參與陳情的在台示威者阿Ｋ就指，他在香港已工作過數年，但為申請在台定居只能重回校園。未來定居之路不僅曠日費時，也存在不確定性。

申請就業居留的港人也面臨不確定性。香港邊城青年秘書長Sky指出，有示威者在香港國安法生效後以專案申請來台就業，但未來公司可能無法繼續聘雇他，讓這名港人面臨失去居留資格的窘境。

遲遲無法獲得定居資格，也影響一些示威者的日常生活。經濟民主連合的楊剛指，一些示威者的香港護照即將過期，但基於風險考量，不可能回港辦理。沒有護照讓他們在台灣的銀行開戶、租房等都遇到困難。

經濟民主連合研究員江旻諺說，根本之道是啟動「HF177」，讓香港示威者有申請定居的合法途徑，並強調這已在現有規範中，不需修法，呼籲政府落實援港機制。（編輯：周慧盈）1110303

多個民團3日赴行政院遞交陳情書，呼籲政府啟動現有的「HF177」庇護居留途徑，讓在台的反送中示威者有機會在台安身立命。中央社記者沈朋達攝 111年3月3日